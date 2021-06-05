Отец Алабы о «Баварии»: «Про 20 млн евро писали, чтобы назвать агента «жадной пираньей». Мы даже не обсуждали деньги»

Джордж Алаба, отец защитника «Реала» Давида Алабы, высказался об уходе своего сына из «Баварии». «Я не хочу вдаваться в детали, но руководители «Баварии» знают, что произошло на самом деле.
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