☝️Это интересно А на этой башенке указана дата постройки.1903 год. Именно тогда купец В.Х. Симбирцев построил на этом месте деревянную мельницу.
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☝️Это интересно А на этой башенке указана дата постройки.1903 год. Именно тогда купец В.Х. Симбирцев построил на этом месте деревянную мельницу.