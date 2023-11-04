Очень сложный тест, только для мужчин с абсолютным зрением: найдите галстук

Это вам не носки и не ключи от квартиры! Тест, который завяжет ваши глаза в узел. фото: DudolfНадеемся, британские ученые с минуты на минуту объявят, что регулярные занятия тестами повышают уровень тестостерона, а не одни лишь зоркость и наблюдательность.