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Украинцев могут начать штрафовать за русский язык в школьных чатах

Украинцев могут начать штрафовать за русский язык в школьных чатах

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что за использование русского языка в чатах с учителями родителей школьников могут начать штрафовать на сумму до 11900 гривен.

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