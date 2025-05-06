Украина атаковала Москву, Воронеж и Пензу: главное за сутки

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. ВСУ атаковали дронами Москву, Воронежскую и Пензенскую области, президент США Дональд Трамп высоко оценил предложенное российским лидером Владимиром Путиным перемирие, военный эксперт предупредил об ударах Киева во время режима прекращения огня.
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