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Крымская газета

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Возвращение старых маршрутов и новые автобусы: транспортные изменения в Крыму

Возвращение старых маршрутов и новые автобусы: транспортные изменения в Крыму

С началом осени на улицы городов выходит больше общественного транспорта, возвращаются старые маршруты, появляются новые.

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