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Царьград

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Петербург затоплен: жители штурмуют дороги босиком, машины плавают. Худшее впереди

Петербург затоплен: жители штурмуют дороги босиком, машины плавают. Худшее впереди

В Санкт-Петербурге аномальная погода привела к тому, то улицы города затоплены. Пешеходы вынуждены штурмовать их босиком, а машины - "плыть".

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