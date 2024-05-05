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  • Eduard
    Укроп хорош в "котле",это же приправа!«Будут немыслимые...
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    По тому, что происходит на на Украине в левобережье с ВСУ, в планах России 3 большущих котлов. РВСН.«Будут немыслимые...
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«Фронт ВСУ исчез на новом участке»: ВС России прорвались к Новопокровскому западнее Авдеевки: Сводки с фронта, последние данные о ходе проведения СВО на Украине, к утру 05.05.24 г.

«Фронт ВСУ исчез на новом участке»: ВС России прорвались к Новопокровскому западнее Авдеевки: Сводки с фронта, последние данные о ходе проведения СВО на Украине, к утру 05.05.24 г.

Сводки с фронта, последние новости и сводки СВО сегодня, к утру 5 мая 2024 г., данные СМИ и российских военкоров с фронтов Украины, по состоянию к утру 05.

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