Ученые зафиксировали рост выбросов углекислого газа по всему миру

В 2022 году мир выбрасывает в воздух 36,6 миллиарда тонн углекислого газа. Показатель выбросов углекислого газа является, пожалуй, одним из самых лучшим способов, чтобы понять, какой вред климатической ситуации наносит конкретная промышленность.