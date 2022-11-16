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Ученые зафиксировали рост выбросов углекислого газа по всему миру

В 2022 году мир выбрасывает в воздух 36,6 миллиарда тонн углекислого газа. Показатель выбросов углекислого газа является, пожалуй, одним из самых лучшим способов, чтобы понять, какой вред климатической ситуации наносит конкретная промышленность.

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