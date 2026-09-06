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"Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование Украины

"Перекроем кран": партия Марин Ле Пен обещает остановить финансирование Украины

Французское "Национальное объединение" в случае прихода к власти прекратит финансирование Украины. Об этом 6 сентября заявил вице-председатель партии Луи Алио в эфире BFMTV .

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