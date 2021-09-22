Подслушали у замужних Ситуация такая, мне 35, мужу 36 , мы с ним со школьных лет вместе. Муж очеееень ревнивый, с Ума меня сводит, поводов не даю абсолютно ни каких , ходим всегда вместе и в гости и развлекаться, с подругами никуда не выхожу.