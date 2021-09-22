МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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  • Евгений Моцарь
    Вера.Так он туда не для этого залезает!Ищет вдруг нечаянно оторвавшийся член другого мужика.Судя по ее рассказу!!😂😂...Муж очеееень ревн...
  • Ritchie Blackmore
    Логично.Муж очеееень ревн...
  • Vera Dobryagina
    С головой-то точно, но я про другое)))Муж очеееень ревн...

Муж очеееень ревнивый

Муж очеееень ревнивый

Подслушали у замужних Ситуация такая, мне 35, мужу 36 , мы с ним со школьных лет вместе. Муж очеееень ревнивый, с Ума меня сводит, поводов не даю абсолютно ни каких , ходим всегда вместе и в гости и развлекаться, с подругами никуда не выхожу.

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Vera Dobryagina
Ну под юбку-то залезает, значит все в порядке)))
Ritchie Blackmore
У него явно не всё в порядке.
Vera Dobryagina
С головой-то точно, но я про другое)))
Ritchie Blackmore
Логично.
Евгений Моцарь
Вера.Так он туда не для этого залезает!Ищет вдруг нечаянно оторвавшийся член другого мужика.Судя по ее рассказу!!😂😂🤣🤣🤣😜
Сергей Сычев
Либо больной, либо что-то сам скрывает!

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