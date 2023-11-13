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“Люся была патриотом России”, – внучка Гурченко рассказала, как артистка относилась к Европе

“Люся была патриотом России”, – внучка Гурченко рассказала, как артистка относилась к Европе

Людмила Гурченко, фото: joinfo.com12 ноября исполнилось бы 88 лет Людмиле Гурченко. Внучка актрисы Елена Королева в эксклюзивном интервью поделилась некоторыми деталями своего отношения к бабушке.

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