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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путин поручил к 2030 году повысить уровень удовлетворенности россиян условиями для занятий физкультурой и спортом

Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

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