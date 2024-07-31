Все идет по графику

В рамках выезда глава города осмотрел проблемные и благоустроенные точки, проверил ход работ по ремонту дворов, дорожных и социальных объектов, а также пообщался с общественными организациями и учреждениями.
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