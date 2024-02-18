Песков: Путин заслушал первые доклады по освобождению Авдеевки утром 17 февраля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выслушал первые доклады министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о завершении операции по освобождению Авдеевки в 04:00 17 февраля.
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