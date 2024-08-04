Рябков: Россия и США избежали эскалации после разговора глав оборонных ведомств

Москве и Вашингтону удалось избежать нового витка эскалации, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 1", комментируя разговор глав оборонных ведомств России и США.
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