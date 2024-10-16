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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Панатинаикос» подал протест на судейское решение в паузе проигранного матча Евролиги с «Парижем»

Во вторник действующий чемпион турнира уступил дебютанту «Парижу» со счетом 80:84. После игры «Панатинаикос» подал протест по поводу неспортивного фола, зафиксированного после остановки игры.

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