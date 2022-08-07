Popcaketv

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«Да полстраны на тебя это!» — Кудрявцева с матами накинулась на Гузееву

«Да полстраны на тебя это!» — Кудрявцева с матами накинулась на Гузееву

Две милые подружки Лара Гузеева и Лера Кудрявцева провели совместный вечер и обменялись парочкой дерзких комплиментов, опубликовав «результаты» своих посиделок в личных блогах.

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