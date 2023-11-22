Ведущая Шатилова рассказала о пробных записях цветного телевидения в СССР

Теле- и радиоведущая Анна Шатилова рассказала о появлении цветного телевидения в СССР. Она поделилась в интервью телеканалу «Звезда», что пробные записи начались за два года до массового запуска цветных эфиров.
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