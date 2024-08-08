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Нескучные технологии

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Верховный суд: нарушители на дороге не имеют никаких преимуществ

Верховный суд: нарушители на дороге не имеют никаких преимуществ

Правила дорожного движения и прописанные в них обязанности и порядок приоритета действуют только в отношении тех участников движения, которые, находясь на дороге, осуществляют движение в соответствии с правилами и соблюдают их.

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