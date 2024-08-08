Верховный суд: нарушители на дороге не имеют никаких преимуществ

Правила дорожного движения и прописанные в них обязанности и порядок приоритета действуют только в отношении тех участников движения, которые, находясь на дороге, осуществляют движение в соответствии с правилами и соблюдают их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии