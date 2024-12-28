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Временные ограничения на полёты в аэропорту Казани сняты

Временные ограничения на полёты в аэропорту Казани сняты

Временные ограничения на полёты в аэропорту Казани, введённые утром 28 декабря, сняты. «В аэропорту Казани с 10:05 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.

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