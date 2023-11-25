В кузбасской тайге полицейские благодаря помощи граждан разыскали мужчину, который провел в лесу более пяти суток

«В отдел МВД России по Крапивинскому муниципальному округу Кемеровской области через единую диспетчерскую службу «112» поступил сигнал, что с пасеки, расположенной в глухой тайге, несколько дней назад ушел 59-летний сторож.
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