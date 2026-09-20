Минобороны отчиталось о ночных ударах по целям в Киеве

Российские военные нанесли точечные удары по важным целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс".
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