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Минобороны отчиталось о ночных ударах по целям в Киеве

Минобороны отчиталось о ночных ударах по целям в Киеве

Российские военные нанесли точечные удары по важным целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. В Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс".

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