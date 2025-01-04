Форменное разнообразие: в G7 и G20 ожидаются противоположные повестки

В 2025 году председательство в G7 перейдет Канаде, гораздо менее лояльной к России, чем Италия, а вот главенство в G20 в четвертый раз подряд возьмет дружественная РФ страна — от Бразилии его передадут ЮАР.
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