Впервые дрон производства Турции сбил БПЛА производства КНР CH-95 авиаракетой Противостояние дронов расширяет географию.
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Впервые дрон производства Турции сбил БПЛА производства КНР CH-95 авиаракетой Противостояние дронов расширяет географию.
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