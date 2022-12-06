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Самые комичные фотографии домашних животных — победители Comedy Pet Photo Awards — 2022

Самые комичные фотографии домашних животных — победители Comedy Pet Photo Awards — 2022

Приручив фотографию, человечество изобрело для нее множество отличных применений себе на потеху. Вот например! Одни поназаводят в доме питомцах, понаделают их смешных снимков и сидят на них сами с усами, лапами и хвостами, никому не показывают.

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