Глава ЦРУ встретился с директором израильской разведки

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс недавно встретился с главой израильской разведки. Встреча состоялась в рамках усилий по продвижению нового соглашения о возвращении заложников, как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля.
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