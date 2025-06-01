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Спикер Госдепа Брюс: переговоры по Украине должны вестись между Москвой и Киевом

Спикер Госдепа Брюс: переговоры по Украине должны вестись между Москвой и Киевом

Переговоры по Украине должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление в ходе интервью телевизионному каналу Fox News сделала официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс.

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