Спикер Госдепа Брюс: переговоры по Украине должны вестись между Москвой и Киевом

Переговоры по Украине должны вестись непосредственно между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление в ходе интервью телевизионному каналу Fox News сделала официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс.
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