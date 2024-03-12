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Замглавы МИД Богданов: Палестина сама решит, насколько удобна идея США создать порт в Газе

Замглавы МИД Богданов: Палестина сама решит, насколько удобна идея США создать порт в Газе

Граждане Палестины должны самостоятельно принять решение о том, насколько оптимальной для них представляется инициатива Соединенных Штатов Америки о создании порта на территории сектора Газа в целях осуществления доставки туда гуманитарной помощи.

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