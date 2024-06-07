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Закон, порядок, государство

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В Республике Алтай перед судом предстанут 14 участников организованной группы, занимавшихся инсценировкой ДТП с последующим незаконным получением страховых выплат

В Республике Алтай окончено предварительное расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования Следователями Следственного Управления МВД по Республике Алтай окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении организованной группы, из числа жителей трех регионов: Республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области.

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