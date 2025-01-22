Телеканал 360 Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста об ужесточении наказания по статье за возбуждение ненависти или вражды по национальному либо социальному признаку.
В России предложили ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды
Комментарии
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Лариса Галахова
Этот закон против русских и коренных народов населяющих Россию. Теперь этим ублюдка изучения нельзя делать ? Да их гнать на родину к себе нужно ссаными тряпками
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3 час.
леонид рыбаков
МОЖЕТ УЖЕ СРАЗУ ВСЕХ РУССКИХ ЗА КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ ---ОСВОБОДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ . АНГЛИЧАНЕ ВСЕ ТАКИ ИГРАЮТ УМНЕЙ НАШИХ АНАЛИТИКОВ УМЕЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСЛАМИСТОВ .ОНИ ВСЕГДА РАБОТАЮТ В ДОЛГУЮ .. А КАК ПОЛЬЗОВАТЬЯ МУСУЛЬМАНАМИ ОНИ УМЕЮТ Ирак .Ливия .Бенгалия .Сирия . и т..д.. Идея Маргарет Тэтчер( русских должно остаться 25 миллионов максимум 50 а кому работать мы найдем ) НАШЕЙ ПЯТОЙ КОЛОННОЙ ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ КАК В ОБРАЗОВАНИИ ИДЕИ ГРЕФА ---результат посмотрите на основную массу обученные по ЕГЭ .
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2 час.
НП
Наталья Павлова
Поведение мигрантов в России, их отношение к россиянам, их стремление насадить в России свои порядки и обряды уже вызывают у коренных россиян ненависть и вражду.
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1 час.
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