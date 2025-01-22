В России предложили ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды

Этот закон против русских и коренных народов населяющих Россию. Теперь этим ублюдка изучения нельзя делать ? Да их гнать на родину к себе нужно ссаными тряпками

леонид рыбаков

МОЖЕТ УЖЕ СРАЗУ ВСЕХ РУССКИХ ЗА КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ ---ОСВОБОДИТЬ ТЕРРИТОРИЮ . АНГЛИЧАНЕ ВСЕ ТАКИ ИГРАЮТ УМНЕЙ НАШИХ АНАЛИТИКОВ УМЕЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСЛАМИСТОВ .ОНИ ВСЕГДА РАБОТАЮТ В ДОЛГУЮ .. А КАК ПОЛЬЗОВАТЬЯ МУСУЛЬМАНАМИ ОНИ УМЕЮТ Ирак .Ливия .Бенгалия .Сирия . и т..д.. Идея Маргарет Тэтчер( русских должно остаться 25 миллионов максимум 50 а кому работать мы найдем ) НАШЕЙ ПЯТОЙ КОЛОННОЙ ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ КАК В ОБРАЗОВАНИИ ИДЕИ ГРЕФА ---результат посмотрите на основную массу обученные по ЕГЭ .