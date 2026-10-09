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Криптопроекты подают заявки на использование нового ИИ-сканера безопасности от Anthropic

Криптопроекты подают заявки на использование нового ИИ-сканера безопасности от Anthropic

Разработчик Ethereum-клиента Nethermind и создатели кошелька ZEUS вошли в число криптокомпаний, подавших заявки на участие в новой программе Anthropic.

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