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Мы соседи по планете

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22 фото, которые наглядно демонстрируют, что все в мире относительно

22 фото, которые наглядно демонстрируют, что все в мире относительно

Альберт Эйнштейн утверждал, что все в мире относительно. Однажды он ехал в трамвае, посмотрел на уличные часы и внезапно понял: если бы трамвай разогнался до скорости света, эти часы для него исчезли бы, как и само восприятие времени.

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