Юных новоаннинцев приглашают в «Веселое путешествие за сказками» 🤩🤩🤩 В рамках открытия Недели книги для детей младшего и среднего возраста в ДК "Победа" СЕГОДНЯ покажут сказку-спектакль.
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Юных новоаннинцев приглашают в «Веселое путешествие за сказками» 🤩🤩🤩 В рамках открытия Недели книги для детей младшего и среднего возраста в ДК "Победа" СЕГОДНЯ покажут сказку-спектакль.