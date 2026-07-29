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Вести Севастополь

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Без инструктажа и оформления допуска: сотрудница мясного цеха лишилась четырех пальцев правой руки

Без инструктажа и оформления допуска: сотрудница мясного цеха лишилась четырех пальцев правой руки

В Севастополе возбудили уголовное дело после тяжёлой травмы сотрудницы мясного цеха.По данным СК России по Крыму и Севастополю, сотрудницу допустили к работе с электрической мясорубкой без инструктажа и оформления допуска, что привело к ампутации четырёх пальцев правой кисти.

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