Без инструктажа и оформления допуска: сотрудница мясного цеха лишилась четырех пальцев правой руки

В Севастополе возбудили уголовное дело после тяжёлой травмы сотрудницы мясного цеха.По данным СК России по Крыму и Севастополю, сотрудницу допустили к работе с электрической мясорубкой без инструктажа и оформления допуска, что привело к ампутации четырёх пальцев правой кисти.