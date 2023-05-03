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Нижегородские участники СВО смогут бесплатно переобучиться в вузе

Нижегородские участники СВО смогут бесплатно переобучиться в вузе

В России введена новая мера поддержки бойцов из зоны спецоперации и их семей.Нижегородские участники СВО и члены их семей смогут бесплатно переобучиться в вузе или получить допобразование, написал в Telegram спикер Заксобрания Евгений Люлин.

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