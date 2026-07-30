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Школьник набрал 310 баллов на ЕГЭ, но остался без бюджета: олимпиадники заняли все места

Школьник набрал 310 баллов на ЕГЭ, но остался без бюджета: олимпиадники заняли все места

Баллы не гарантируют поступлениеС каждым годом пробиться на бюджетное место в вузе всё сложнее. Просто сдать профильные экзамены на высокие баллы уже недостаточно — в ход идут дополнительные достижения, и в первую очередь олимпиады.

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