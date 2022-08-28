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Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области побывали в гостях у воспитанников детского сада «Искорка» и «Снежинка»

В летний период сотрудники Госавтоинспекции Купинского района не прекращают работу с детьми, постоянно рассказывают им о том, как правильно и безопасно вести себя на дорогах.

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