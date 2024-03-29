WSJ вышел со спецобложкой к годовщине ареста американского журналиста Гершковича

Прошел ровно год с тех пор, как репортера американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича задержали в России по делу о шпионаже, что сделало его первым журналистом США, задержанным по данной статье с 1989 года.
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