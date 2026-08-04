Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Зеленский разрешил бывшим зэкам-военным работать в военкоматах

Зеленский разрешил бывшим зэкам-военным работать в военкоматах

Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет бывшим заключенным, заключившим контракты с Вооруженными силами Украины, проходить дальнейшую службу в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии