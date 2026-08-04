Зеленский разрешил бывшим зэкам-военным работать в военкоматах

Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет бывшим заключенным, заключившим контракты с Вооруженными силами Украины, проходить дальнейшую службу в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата).
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