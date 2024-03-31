💚Маскировочные сети для СВОих! Волонтеры Новоаннинского передали парням на передовую 17 сетей размером 3/6.
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💚Маскировочные сети для СВОих! Волонтеры Новоаннинского передали парням на передовую 17 сетей размером 3/6.