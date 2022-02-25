Медвежий угол

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25.02.2022, утро. Пол пути от границы до Киева

25.02.2022, утро. Пол пути от границы до Киева

Продолжаем фиксировать хронику событий по демилитаризации УкраиныВ сторону Киева двигаются российские танки, но возле Иванкова (пол пути от границы до Киева) завязался бой.

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