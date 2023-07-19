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Айдос Ербосынулы обратился к Канело: «С днем рождения, чемпион»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы поздравил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса с днем рождения.

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