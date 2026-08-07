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Царьград

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Никита Пресняков заявил, что в России его обидели. И рассорился с братом из-за политики

Никита Пресняков заявил, что в России его обидели. И рассорился с братом из-за политики

Семейство Аллы Пугачёвой оказалось разбросано по разным уголкам планеты. Сама "примадонна" после отъезда из России обосновалась на Кипре, Кристина Орбакайте давно живёт в Штатах, а вместе с ней с 2022 года и старший внук Аллы Борисовны — Никита Пресняков.

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