Никита Пресняков заявил, что в России его обидели. И рассорился с братом из-за политики

Семейство Аллы Пугачёвой оказалось разбросано по разным уголкам планеты. Сама "примадонна" после отъезда из России обосновалась на Кипре, Кристина Орбакайте давно живёт в Штатах, а вместе с ней с 2022 года и старший внук Аллы Борисовны — Никита Пресняков.