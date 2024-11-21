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Аварийные отключения электроэнергии ввели в Житомирской и Сумской областях

Аварийные отключения электроэнергии ввели в Житомирской и Сумской областях

Аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской и Сумской областях Украины. «В Житомирской области применены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Житомироблэнерго».

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