Аварийные отключения электроэнергии ввели в Житомирской и Сумской областях

Аварийные отключения электроэнергии введены в Житомирской и Сумской областях Украины. «В Житомирской области применены аварийные отключения электроэнергии», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Житомироблэнерго».
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