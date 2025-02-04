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Военное обозрение

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Трамп прямо заявил, что от Украины ему нужны редкоземельные металлы

Трамп прямо заявил, что от Украины ему нужны редкоземельные металлы

Президент США фактически потребовал гарантий от Киева по этому виду минералов.

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