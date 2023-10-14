Ученый оценил риск магнитных бурь на выходных

Сообщения о сильных магнитных бурях в субботу и воскресенье 14–15 октября недостоверны. Такое заявление 14 октября сделал в беседе с «РИА Новости» заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачёв.