Ученый оценил риск магнитных бурь на выходных

Сообщения о сильных магнитных бурях в субботу и воскресенье 14–15 октября недостоверны. Такое заявление 14 октября сделал в беседе с «РИА Новости» заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачёв.
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