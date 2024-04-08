Газовый кризис пробрался в отрасль глубже, чем ожидалось

Недавнее позднее весеннее похолодание помогло продлить сезон отбора газа в ЕС еще на неделю, однако это вряд ли изменит общую картину, после того как Европа выйдет из зимнего отопительного сезона с самым высоким уровнем запасов топлива.
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