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Появилось видео уничтожения FPV-дроном БМП с десантом ВСУ под Харьковом

Появилось видео уничтожения FPV-дроном БМП с десантом ВСУ под Харьковом

Операторы FPV-дронов 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) украинских формирований в зоне спецоперации в Харьковской области.

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