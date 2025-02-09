Появилось видео уничтожения FPV-дроном БМП с десантом ВСУ под Харьковом

Операторы FPV-дронов 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) украинских формирований в зоне спецоперации в Харьковской области.
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