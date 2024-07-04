Что древние льды говорят о нашем будущем

Ученые из исследовательской группы Манна провели климатическую модель как вперед, так и назад во времени и обнаружили значительную зависимость от траектории развития плио-плейстоценовых оледенений, сообщает «scitechdaily».
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